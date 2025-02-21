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12:02 21.02.2025

Комітет нацбезпеки рекомендує парламенту підтримати пропозиції президента до закону про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

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Комітет нацбезпеки рекомендує парламенту підтримати пропозиції президента до закону про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту підтримати пропозиції президента Володимира Зеленського до закону про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав (№12378) під час війни, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція “Європейська солідарність”).

“Нагадаю, що законопроєкт був доопрацьований та зареєстрований комітетом, ВРУ ухвалила закон одразу, бо він вкрай необхідний для ЗСУ та ВМС, але несподівано він отримав вето президента. Після двох тижнів обговорення його з юристами Офісу президента, не було жодних доповнень чи уточнень до вето, тож до Верховної Ради законопроєкт буде внесено з рішенням комітету про підтримку зауважень, що викладено у вето президента”, - розповила Фріз агентству “Інтерфакс-Україна” у п'ятницю.

Фріз прогнозує, що парламент підтримає пропозиції президента до закону на найближчому засіданні.

Як повідомлялось, Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану 15 січня. Згідно з карткою законопроєкту, президент повернув документ у парламент 30 січня зі своїми пропозиціями. Президент не погоджується із редакцією нових частин ст. 2 та 7 закону, оскільки вони не можуть бути предметом регулювання відповідного закону, а тому потребують виключення. Згідно з цими статтями, в період дії воєнного стану підрозділи ЗСУ можуть направлятися до інших держав, а президент України приймає рішення про таке направлення, крім випадків застосування підрозділів ЗСУ на території держави, що здійснює збройну агресію проти України, для відбиття такої агресії. Зеленський обгрунтував свої пропозиції тим, що дані положення регулюють Конституція та інші закони.

Теги: #зсу #законопроєкт #підрозділи

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