Мовний омбудсмен: Поки звучить українська мова – живе Україна

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Міжнародний день рідної мови наголошує на фундаментальному праві кожного народу спілкуватися рідною мовою у своїй державі.

"Сьогодні світ відзначає Міжнародний день рідної мови – свято, що нагадує про фундаментальне право кожного народу спілкуватися рідною мовою у своїй державі. Для нас, українців, це право має особливу ціну, бо сьогодні ми знову змушені захищати його зі зброєю в руках. Коли ворог прагне стерти саме поняття української ідентичності, ми залізно боронимо право бути господарями на своїй землі", - йдеться у вітанні мовного омбудсмена.

Він зазначив, що українську мову століттями намагалися знищити, зокрема, її забороняли та витісняли.

"Але ми зберегли її – живу, мелодійну, багату. Зберегли попри репресії та переслідування. Українська мова – це наш духовний спадок і запорука майбутнього. Це мова, якою творили Шевченко і Франко, Леся Українка та Маруся Чурай, мова, яка звучить у піснях наших пращурів і в молитвах за наших воїнів. Це та рушійна сила, яка об'єднала українців і весь світ та веде до перемоги України. Поки звучить українська – живе Україна", - додав Кремінь.

Міжнародний день рідної мови (International Mother Language Day) відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000 року.