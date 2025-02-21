Повітряні сили ЗС України: За ніч збито 87 ворожих БПЛА, 70 локаційно втрачені

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Сили оборони України минулої ночі збили 87 ворожих БПЛА, 70 були локаційно втрачені без негативних наслідків, загалом Україну атакували 160 безпілотників, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що 70 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.

Зазначається, у ніч на 21 лютого (із 19.00 20 лютого) противник атакував 160-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово - РФ., а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із Криму.