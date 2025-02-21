Зеленський: на кожні вкладені $2 в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже $10 російських збитків

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на кожні вкладені $2 в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже $10 російських збитків.

"Доповіді були щодо дипстрайків по російських військових об’єктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну. На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це – потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб справді хотіти миру. Окремо сьогодні суттєві речі доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки", - сказав він у вечірньому відеозверненні у четвер.

Далі буде.