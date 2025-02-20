На покровському напрямку за добу знешкоджено 295 окупанта та 24 од. техніки – Генштаб

Втрати російських окупантів на покровському напрямку фронту у Донецькій області від початку доби склали 295 військовослужбовця, тривають ще шість боєзіткнень, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook станом на 23:00 четверга.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 156 та поранили 139 окупантів", - сказано в повідомленні.

Крім того, знищено вісім автомобілів, три мотоцикли, генератор, чотири антени БпЛА, гармату, квадроцикл, одну МТЛБ, засіб РЕБ та термінал "Starlink", також значно пошкоджено два автомобілі та одну гармату окупантів.

Як зазначається, ворог інтенсивно атакує українських захисників на покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 31 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли. Українські оборонці тримають рубежі, дотепер тривають шість боєзіткнень.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid05bsxPeKdU2ZfmDodkDaKHeNxxVZkrcSdRLKCJJRfZ4aMxHzEtCQjEH5UVtuCdJepl