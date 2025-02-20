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21:51 20.02.2025

Келлог їздив до Зеленського переконати його завершити війну з РФ, стверджує Волц

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Келлог їздив до Зеленського переконати його завершити війну з РФ, стверджує Волц

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив що спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог їздив до Києва, щоб переконати президента США Володимира Зеленського закінчити війну з РФ.

"Чи реальність яка є, в інтересах України? Чи в інтересах Європи? Безумовно, не в інтересах Росії чи американського народу, щоб ця війна тривала вічно, вічно, вічно. Отже, ключовою частиною його розмови була допомога президенту Зеленському зрозуміти, що ця війна повинна закінчитися", - сказав Волц на брифінгу в Білому домі у четвер.

За його словами, американці не мають сумніватися в здатності президента США Дональда Трампа "не тільки впоратися з Путіним, але і впоратися зі складністю доведення цієї війни до кінця".

 

Теги: #війна #сша #президент

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