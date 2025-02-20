Зеленський обговорив з прем’єром Данії розширення оборонного виробництва та перемовини з іншими лідерами

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перемовини з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, на яких сторони обговорили питання постачання зброї, досягнення миру та переговорів з іншими лідерами.

"У мене була хороша розмова з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Як завжди, ми обговорюємо європейські справи разом, з усіма партнерами, шляхом поважного діалогу та повного взаєморозуміння. Я подякував Данії за постачання зброї та за розширення нашого спільного оборонного виробництва. Метте також поділилася подробицями своїх останніх переговорів з іншими лідерами", - написав Зеленський в соцмережі Х у четвер.

Він відзначив чітку позицію Данії щодо миру, "якого ми всі прагнемо, миру, заради якого ми працюємо, і миру, який має бути надійно гарантований", і подякував за підтримку.