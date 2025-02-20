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13:31 20.02.2025

Буданов вважає, що припинення вогню в Україні може статися вже в 2025 році

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Буданов вважає, що припинення вогню в Україні може статися вже в 2025 році

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов вважає, що “є більшість складових” для припинення вогню в цьому році, але наскільки “це буде довго і ефективно - інше питання”.

“Я думаю, що так. Ви знаєте. Це парадоксальна ситуація. Попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні ось наскільки це можливо, водночас я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. На скільки це буде довго, наскільки це буде ефективно - це інше питання. Але те, що це станеться, я думаю, що це станеться. Для цього є більшість складових, щоб це сталося", - сказав він в інтерв’ю азербайджанському журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

Відповідаючи на уточнювальне питання щодо гарантій безпеки, Буданов висловив сумніви у тому, що введення так званих миротворчих військ може стати гарантією.

“Покажіть мені хоч одну країну в світі, де введення миротворців спрацювало… Може, десь і є, але я такого випадку не пам’ятаю”, - додав він.

Теги: #припинення_вогню #прогноз #буданов

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