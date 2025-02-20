Події

13:12 20.02.2025

ДТЕК заживив критичну інфраструктуру та 40 тис. абонентів після нічної атаки в Одеській області

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ДТЕК заживив критичну інфраструктуру та 40 тис. абонентів після нічної атаки в Одеській області

Попри надскладні умови, енергетикам "ДТЕК" вдалося відновити електропостачання критичної інфраструктури на півдні Одеси та повернути електропостачання для 40000 родин після нічної ракетно-дронової атаки у четвер в Одеській області.

"Тепер колеги-комунальники впродовж доби зможуть подати тепло в будинки", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі.

Як проінформували в "ДТЕК", наразі тривають аварійно-ремонтні роботи.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - наголосили в компанії.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували об’єкт енергохолдингу "ДТЕК" в Одеській області в ніч на четвер.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний об’єкт ДТЕК. Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи", - повідомив енергохолдинг в телеграм-каналі в четвер вранці.

Про який об'єкт йшлося і де саме він розташований в компанії не уточнювали.

Як повідомлялося, внаслідок атаки енергетичного об'єкту в Одеській області позаминулої ночі, у середу 19 лютого, без світла залишилась частина домівок в Одесі та в Одеському районі.

Теги: #дтек #одеська_область #світло

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