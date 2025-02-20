Шмигаль і віцепрем'єри висловилися щодо єдності, справедливого миру і підтримки президента

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і віцепрем'єр-міністри після заяв президента США Дональда Трампа висловилися в підтримку президента Володимира Зеленсього, заявили про необхідність єдності і справедливого миру.

"Єдність української влади, сила української армії, підтримка українського народу, непохитність Європи та світу — ось умови для досягнення справедливого миру!" - написав Шмигаль в телеграм-каналі і опублікував спільне фото з Зеленським і спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юля Свириденко у Facebook зазначила, що зараз Росії потрібна пауза, щоб завершити те, що вона почала.

"Саме тому будь-які переговори про завершення війни мають ставити в пріоритет довгострокову безпеку, а не тимчасове перемир’я. Лише добре озброєна Україна, у співпраці з потужними військовими союзниками, зможе гарантувати стійкий і справедливий мир. Маємо зберігати спокій та продовжувати працювати. Це наша Україна. Це наш президент. Це наші люди. Стоїмо", - підкреслила вона.

В свою чергу, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина написала у Facebook, що у 2019 році Україна провела одні з найдемократичніших виборів в історії, де мільйони громадян вільно висловили свою волю під пильним наглядом міжнародних спостерігачів.

"Президент Володимир Зеленський та українці щодня доводять свою відданість цій демократії, навіть в умовах повномасштабної війни. Саме тому міжнародна коаліція на підтримку України сильна, а дискусії на Мюнхенській безпековій конференції підтвердили – масштаб боротьби збільшується і настав час для нового історичного витка. І сьогодні саме Європа багато в чому визначить чи це буде новий виток агресії, чи крок до миру", - додала вона і опублікувала спільне фото з Зеленським.

Вона заявила, що справжня загроза демократії – це Росія, і їй дуже прикро від того, що треба про це нагадувати.

"Право вільного вибору, свобода слова, незалежність - це не просто слова - це право виборене кров'ю поколінь. Мій прадід боровся за право їсти та жити в своєму домі, за що був закатований та вбитий совєтами на Лукʼянівці. Сьогодні ми боремося за право жити та захищаємо своє!" - додала вона.

Віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у телеграм-каналі підкреслив, що справедливий і довготривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною — озброєною, економічно стійкою та маючи підтримки надійних союзників.

"Саме зараз, коли тиск на президента та країну колосальний, кожен має зробити вибір: піддатися сумнівам чи стати пліч-о-пліч із тими, хто бореться за нашу державу. Сьогодні наша головна сила — це єдність. Тільки разом ми зможемо вистояти, як вистояли в найтемніші дні війни", - додав він.