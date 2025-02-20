Інтерфакс-Україна
Події
10:16 20.02.2025

СБУ затримала агентів ворожої спецслужби, які намагалися підірвати в м.Дніпрі ветерана-правоохоронця

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СБУ затримала агентів ворожої спецслужби, які намагалися підірвати в м.Дніпрі ветерана-правоохоронця

Служба безпеки України запобігла теракту у м. Дніпро: затримані ворожі агенти, які на замовлення РФ намагалися підірвати колишнього правоохоронця з Дніпра, інформує СБУ.

"Для вчинення злочину рашисти залучили трьох агентів: 52-річну медсестру з Вінниччини, а також 26-річного безробітного харків’янина та його 20-річну подругу. За матеріалами справи, їх завербували через Телеграм-канал з пошуку "швидких заробітків", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

Як встановило розслідування, українського ветерана збиралися ліквідувати за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП), який жителька Вінниччини мала активувати при наближенні чоловіка до його гаража.

Контррозвідка СБУ затримала фігурантку "на гарячому", коли вона готувалася привести вибухівку у дію за допомогою пульта дистанційного керування.

Пару російських агентів із Харкова, як уточнюють в СБУ, затримали одразу після цього.

За інструкціями ворога чоловік і жінка прибули до Нікополя на Дніпропетровщині, де забрали СВП із заздалегідь підготовленого схрону.

"Потім вони приїхали у Дніпро та залишили вибухівку в орендованій квартирі. Після цього обидва агенти повернулися до Харкова, щоб "залягти на дно" та очікувати на подальші вказівки від куратора з рф", - наголошується в повідомленні.

За інформацією спецслужби, перед виїздом пара заховала ключі від квартири на клумбі поруч з будинком для агентки з Вінниччини. За цією локацією жінка забрала СВП і встановила його біля обумовленого гаражу у дворі, де проживає ветеран-правоохоронець.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисники перебувають під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Теги: #сбу #агенти_рф

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