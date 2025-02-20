Інтерфакс-Україна
Події
08:54 20.02.2025

Трамп вважає, що він стримав Третю світову

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Трамп вважає, що він стримав Третю світову

Президент США Дональд Трамп вважає, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни, але поки він є головою держави, війна не почнеться.

"І ви подивіться на смерть на Близькому Сході та смерть, яка відбувається між Росією та Україною. Це триває, і ми збираємося покінчити з цим. Третя світова війна нікому не вигідна, і ви не так вже й далеко від неї. Скажу вам прямо зараз, ви не так далеко від неї. Якби у нас була ця адміністрація ще рік, ви були б у Третій світовій війні, а зараз цього не буде", - сказав Трамп під час брифінгу у Маямі.

До своїх заслуг він зарахував "відновлення своєї політики максимального тиску на Іран, спрямованої на встановлення миру", визнання хуситів терористичною організацією, припинення вогню в Газі та перемовини з Володимиром Путіним.

Теги: #війна #сша #президент

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