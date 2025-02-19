Інтерфакс-Україна
Події
20:03 19.02.2025

Віцепрезидент США застеріг Зеленського від "оббріхування" Трампа - ЗМІ

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Віцепрезидент США застеріг Зеленського від "оббріхування" Трампа - ЗМІ

Віце-президент США Джей Д. Венс у середу застеріг українського президента Володимира Зеленського від нападок на президента Дональда Трампа, заявивши, що публічне "оббріхування" його може призвести лише до зворотного ефекту, повідомляє Daily Mail.

Як пише видання, Венс повідомив про це через кілька годин після того, як Зеленський звинуватив Трампа в тому, що він живе в "дезінформаційному просторі", створеному Росією.

"Ідея того, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом у публічних ЗМІ, кожен, хто знає президента, скаже вам, що це поганий спосіб мати справу з цією адміністрацією", - сказав Венс під час інтерв'ю виданню у своєму офісі в Західному крилі. "Ми, безумовно, любимо український народ. Ми захоплюємося хоробрістю солдатів, але, очевидно, вважаємо, що ця війна повинна якнайшвидше завершитися", - продовжив він.

Венс зазначив, що політика президента США не ґрунтується на російській дезінформації.

"Вона ґрунтується на тому, що Дональд Трамп, на мою думку, багато знає про геополітику і має дуже сильні погляди, і має сильні погляди протягом дуже тривалого часу", - наголосив віцепрезидент.

 

Теги: #сша #віце_президент

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