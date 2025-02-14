Віцепрезидент США: Ми хочемо, щоб війна в Україні завершилася і досягти міцного миру

США хочуть, щоб війна в Україна завершилася і досягти міцного миру, а не такого, який призведе до конфліктів у Східній Європі через пару років, заявив віцепрезидент США Джей Д. Венс за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським

"У нас була низка плідних розмов, багато речей, над якими ми мали слідкувати та працювати. І головна мета полягає в тому, як це окреслив президент Трамп: ми хочемо, щоб війна завершилася, ми хочемо, щоб вбивства припинилися, але ми хочемо досягти міцного, довготривалого миру, а не такого миру, який призведе до конфлікту в Східній Європі всього за пару років", - сказав Венс журналістам.

"Тож у нас було багато хороших розмов про те, як ми можемо досягти цього разом, і, безперечно, у нас буде багато інших у найближчі дні, тижні та місяці", - додав він.

За його словами, до переговорної делегації увійдуть державний секретар США Марк Рубіо та спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

"Для нас важливо зібратися разом і почати розмови, які знадобляться, щоб завершити цю справу", - додав він.