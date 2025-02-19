Зеленський і Рютте скоординували подальші кроки

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони скоординували подальші кроки.

"Обговорили також наші майбутні контакти з партнерами й скоординували подальші кроки. Не можна дати Путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент також повідомив, що проінформував Рютте щодо деталей зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорили роль Туреччини в наданні гарантій безпеки.

"У цьому процесі Україна потребує широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США", - зазначив Зеленський.

У свою чергу, Рютте проінформував про свою зустріч із спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. "Важливі меседжі збігаються з нашою метою досягти гарантованого миру, а не лише тимчасового припинення вогню. Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років Путін не повернеться зі своєю війною", - додав президент.

Він подякував Рютте за підтримку та допомогу.