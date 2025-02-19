Делегація Ради зустрілася з новообраним спікером парламенту Австрії

Делегація Верховної Ради на чолі з віцеспікеркою Оленою Кондратюк зустрілася у Відні з новообраним спікером австрійського парламенту Вальтером Розенкранцом та обговорила з ним питання підтримки України, зокрема у відновленні освітньої і медичної інфраструктури та інвестицій в українську економіку.

"Розпочала візит до Відня з важливої зустрічі з президентом Національної ради Австрії Вальтером Розенкранцом. Це перша очна зустріч керівництва Верховної Ради з новообраним Спікером австрійського парламенту", - зазначила Кондратюк у фейсбук у середу.

Вона повідомила, що від імені України подякувала Австрії за надану допомогу і турботу про майже 80 тис вимушених українських переселенців. "Австрія спрямувала Україні 800 млн євро гуманітарної та фінансової підтримки. Ми дуже цінуємо цей внесок. Також розраховуємо на підтримку Австрією членства України в ЄС", - зазначила Кондратюк.

"Цінуємо позицію Відня: жодних мирних переговорів про Україну без України", - наголосила віцеспікерка.

За її словами, Австрія зацікавлена у відновленні освітньої і медичної інфраструктури та інвестиціях в українську економіку. Обговорили також допомогу українським дітям та реалізацію гуманітарних ініціатив. "Акцентувала на грубих порушення росією прав українських дітей: їх незаконній депортації, викоріненні української ідентичності та мілітаризації", - додала вона.