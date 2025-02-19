Будь-які мирні переговори щодо України повинні включати Україну – заява провідних депутатів Європарламенту

Провідні депутати Європейського парламенту виступили зі спільною заявою, в наголосили, що будь-які мирні переговори про мир в Україні повинні включати представників України.

Текст заяви розповсюджений у середу пресслужбою Європарламенту.

«Беручи до уваги останні заяви та події, включно з попередніми переговорами, що відбулися вчора в Саудівській Аравії між представниками Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації, ми повторюємо, що мир в Україні не може бути досягнутий без повної участі демократично обраного керівництва України та підтримки її народу. Будь-яке врегулювання, яке виключає Україну або підриває її законні прагнення, не буде ані справедливим, ані життєздатним», - заявили вони.

Депутати також підкреслили, що архітектуру безпеки Європи неможливо обговорювати без активної участі ЄС та його держав-членів. «Фінансова підтримка, яку ЄС та його держави-члени надають Україні, перевищує фінансову підтримку будь-якої іншої країни, що відображає безпрецедентну прихильність Союзу обороні та стійкості України та, як наслідок, безпеці Європи. Тому роль ЄС у будь-яких переговорах, що впливають на безпеку Європи, має відповідати його політичній та економічній вазі», - йдеться у заяві.

Депутати ЄП констатували, що останні політичні події чітко показують, що ЄС та його країни-члени, «на жаль, більше не можуть повністю покладатися на уряд Сполучених Штатів у захисті наших спільних цінностей та інтересів, а повинні взяти свою оборону та безпеку у свої власні руки». «Це вимагає термінових заходів для збільшення та оптимізації військових витрат і готовності. У разі потреби всі доступні рішення в наборі інструментів ЄС, у тому числі ті, що застосовуються у виняткових обставинах, мають бути використані для посилення можливостей стримування та стратегічної автономії ЄС», - пропонується у заяві.

Вони також переконані, що «цей вирішальний момент вимагає від усіх європейських лідерів зіткнутися з цією новою реальністю та продемонструвати лідерство, бачення та рішучість». «Підтвердження непохитної відданості ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є важливим, але недостатнім. Незаконна, неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України становить загрозу європейській безпеці, яка зростає з кожним днем, і будь-яке врегулювання на умовах, продиктованих Росією, стане бомбою уповільненої дії для безпеки ЄС та його держав-членів. Тому надзвичайно важливо, щоб разом з нашими партнерами-однодумцями та союзниками ми поставили Україну в найсильнішу військову позицію», - сказано в заяві.

Депутати ЄП наполягають, що мета переговорів із Кремлем не повинна полягати в тому, щоб «дозволити Росії здобути перемогу над Україною, якої вона досі не змогла отримати у військовому плані – не в останню чергу завдяки підтримці американців, європейських та інших міжнародних партнерів». «Ось чому не можна втрачати час. Рішення, прийняті сьогодні, формуватимуть безпеку нашого континенту для майбутніх поколінь. Ми закликаємо європейських лідерів терміново прийняти сміливі, сміливі та комплексні політичні, безпекові та фінансові заходи, щоб гарантувати, що майбутнє Європи буде формуватися в Європі», - підкреслили вони.

В заяві також підтверджується, що Європейський парламент залишається рішучим у своїй непохитній підтримці України. «Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого та сталого миру, який поважатиме її незалежність і суверенітет і буде прийнятним для її народу. Більш ніж будь-коли, майбутня безпека Європи залежить від вибору, який ми робимо сьогодні» - переконані провідні депутати Європарламенту.

Із заявою виступили голова Комітету у закордонних справах Девід Макалістер (ЄНП, Німеччина), голова делегації в Комітеті парламентської асоціації Україна-ЄС Пекка Товері (ЄНП, Фінляндія), голова делегації у зв’язках зі США Брандо Беніфеї (соціалісти та демократи, Італія), голова делегації в Комітеті парламентського співробітництва ЄС-Росія Вілле Нііністе (зелені, Фінляндія), постійний доповідач Комітету у закордонних справах України Міхаель Галер (ЄНП, Німеччина), постійний доповідач Комітету у закордонних справах США Міхал Щерба (ЄНП, Польща) та постійний доповідач Комітету у закордонних справах Росії Сандра Калніете (ЄНП, Латвія).