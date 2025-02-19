Інтерфакс-Україна
Події
17:02 19.02.2025

Противник найбільш активний на покровському, новопавлівському та курському напрямках

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Противник найбільш активний на покровському, новопавлівському та курському напрямках
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 16:00 на всій лінії фронту вже зафіксовано 77 бойових зіткнення, з них 18 відбулося на покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у середу.

"Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку, 18 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли, чотири боєзіткнення тривають дотепер. Ворожі КАБи вдарили по Мирнограду та Покровську", - йдеться зведенні Генштабу у Телеграмі.

На новопавлівському напрямку агресор атакував 13 разів, на даний час тривають шість боєзіткнень.

Повідомляється, що в оперативній зоні у Курській області Сили оборони за сьогодні відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 12 боєзіткнень. "Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб по населених пунктах та позиціям Сил оборони, крім того, здійснив 296 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із РСЗВ", - додали в Генштабі.

На лиманському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень, три боєзіткнення тривають до цього часу. На оріхівському напрямку окупанти атакували вісім разів, два боєзіткнення тривають дотепер. На торецькому напрямку загарбники також вісім разів намагалися просунутися вперед, Сили оборони відбили всі атаки. На харківському напрямку противник чотири рази намагався атакувати позиції Сил оборони. На краматорському напрямку противник атакував три рази, наразі тривають два боєзіткнення.

На сіверському та куп’янському напрямках зафіксовані поодинокі бойові зіткнення.

На гуляйпільському та придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Теги: #фронт #генштаб

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