СБУ та НАБУ викрили голову суду на Одещині, який разом зі спільниками "заробляв" на ухилянтах

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Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) ліквідували в одному з міськрайонних судів Одещини масштабну схему ухилення від мобілізації, інформує українська спецслужба.

"Фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон через фейкові рішення суду про самостійне виховання дитини батьком-військовозобов’язаним", - йдеться в повідомленні СБУ в Телеграм-каналі в середу.

За інформацією відомства, операція з документування злочинів тривала понад рік.

"За цей час викрито 8 учасників організованої злочинної групи, серед яких: голова та двоє суддів цього суду, заступник керівника його апарату, інші співробітники апарату установи та афілійовані адвокати, а також інших осіб, причетних до протиправної діяльності", - уточнюють в СБУ.

Як встановило розслідування, судді приймали завідомо сфальсифіковані рішення, які давали ухилянтам підстави для виїзду за кордон під приводом одноосібного догляду за дитиною.

"Вартість такої "послуги" становила $3,5 тис. з потенційного призовника. При цьому суд масово ухвалював відповідні рішення без фактичної присутності сторін у залі засідань", - наголошується в повідомленні.

Для пошуку клієнтів були залучені адвокати та їхні помічники, які пропонували у соцмережах нібито легальний спосіб виїзду за кордон для військовозобов’язаних.

З метою конспірації фігуранти проводили "ділові" зустрічі з потенційними призовниками в офісі місцевої адвокатської компанії. Там вони обговорювали механізми безпідставного отримання відстрочки від мобілізації та розміри оплати за послуги організованої групи.

Під час обшуків в адмінбудівлі суду, а також у приватних офісах фігурантів та за адресами їхнього проживання виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами оборудки.

В СБУ повідомляють, що на підставі задокументованих фактів правоохоронці повідомили голові суду, сімом його поплічникам та іншим причетним особам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ), ст. 332 (організація незаконного перетину кордону), ст. 368 (отримання неправомірної вигоди), ст. 369 (надання неправомірної вигоди), ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя).

Троє суддів додатково отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їхнє звільнення.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.