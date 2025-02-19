Інтерфакс-Україна
Події
14:32 19.02.2025

Маркарова назвала напрямки, якими Україна може зацікавити США: зокрема в агро-, оборонному та енергосекторах

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Маркарова назвала напрямки, якими Україна може зацікавити США: зокрема в агро-, оборонному та енергосекторах

Україна може бути ще більш важливий гравцем в економічній сфері, і є ряд напрямків, якими Київ може зацікавити Вашингтон, заявила посол України у США Оксана Маркарова.

“Що ж саме Україна може запропонувати США, чим зацікавити? По-перше, наш агросектор і все що пов'язано з агро: насіння, добрива, техніка, спільні можливості в цих секторах. Навіть під час війни ми продовжуємо годувати понад 400 млн людей в усьому світі”, - сказала посол під час дискусії на заході NV “Україна змінює світ. Діалоги про можливості” в режимі онлайн.

Вона зазначила, що при цьому продуктивність у всіх підсекторах українського агросектору досить невисока. “Додаткові інвестиції, нові технології і ринки можуть суттєво збільшити виробництво їжі”, - додала Маркарова.

Крім того, вона відзначила сектор оборони України, особливо інноваційну частину, що може зацікавити США. Дипломатка наголосила, що вже ряд американських компаній активно співпрацюють з українськими.

Третій сектор - енергетичний, зазначила Маркарова. Посол додала, що до того, як РФ знищила половину української генерації, Київ експортував українську електроенергію.

“З нашими сховищами, потенційними проєктами видобутку, зберігання, транспортування енергоресурсів ми точно маємо потенціал стати одним з найбільших енергетичних хабів в Європі”, - заявила вона.

Четверта сфера, що цікавить США, як зазначила посол - мінерали та корисні копалини.

“117 зі 120, які використовуються в різних галузях, є в Україні. 22 з тих матеріалів, які визнані критичними Міненергетики США, також є в Україні. Саме цей пункт з Плану перемоги президента Зеленського знайшов дуже позивний відгук у президента Трампа і наших партнерів”, - зазначила Маркарова.

Оремо вона зазначила сфери цифровізації та IT-інновацій, де Україна досягла значного прогресу.

Теги: #маркарова #економіка

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