В результаті авіаудару на Донеччині одна людина загинула, 7 поранені

Фото: Донецька ОВА

Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранені внаслідок російських ударів по Костянтинівці в середу, 19 лютого, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За попередньою інформацією, зранку росіяни скинули на місто 4 керовані авіабомби. Окрім жертв, про яких відомо достеменно, ще одна людина може перебувати під завалами одного з будинків", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Крім того, в результаті авіаударів було пошкоджено 34 приватні будинки, адмінбудівлю, 3 лінії електропередач і 3 газогони.