Угода зі США щодо копалин була чітка лише в тому, що ми повинні були віддати 50% від перерахованого там – Зеленський

В угоді США щодо рідкоземельних копалин не було нічого про гарантії безпеки, однак документ був чіткий лише в тому, що Україна має віддати 50% від того, що перераховано в ньому, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Документ був саме нечіткий. Він був чіткий тільки в одному: 50% ми повинні віддати від того, що перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмося, і я готовий до публічності цього документу", - сказав Зеленський на брифінгу у середу.

За словами президента, він запропонував США написати гарантії безпеки, а Україна напише відсотки копалин, які може надати.

"Ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо в меморандумі якісь відсотки. Мені сказали тільки 50. Я сказав: ok, no. І нехай тоді юристи працюють. Значить щось вони не допрацювали, я не працюю над деталями цього документу", - зауважив президент.