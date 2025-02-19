Інтерфакс-Україна
Події
09:01 19.02.2025

Повітряні сили ЗСУ: За ніч збито 106 ворожих БПЛА, 56 локаційно втрачені

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Повітряні сили ЗСУ: За ніч збито 106 ворожих БПЛА, 56 локаційно втрачені
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11260

Сили оборони України минулої ночі збили 106 ворожих БПЛА, 56 були локаційно втрачені без негативних наслідків, всього Україну атакували 167 безпілотників, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 106-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що 56 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

Повідомляється, що у ніч на 19 лютого (із 20.00 18 лютого) противник атакував 167-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумщині із Воронезької області.

Теги: #ліквідація #бпла_рф

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