Інтерфакс-Україна
Події
19:32 18.02.2025

Сили оборони вперше уразили північнокорейську САУ "Коксан" – ОСУВ "Хортиця"

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На Луганщині бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis уразили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку з гарматою калібром 170-мм САУ М-1978 "Коксан", повідомляє прес-служба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Вперше САУ "Коксан" на російському озброєнні була помічена в жовтні 2024 року. Перше бойове застосування зафіксовано ще під час ірано-іракської війни 1980-1988 рр. Приймаємо в колекцію здобутків Nemesis чергове знищене ОВТ ворожого ВПК", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що дальність стрільби САУ осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, а активно-реактивним – 54-60 км. Швидкість стрільби: 2 постріли протягом 5 хв, а обслуговують цю машину вісім чоловік (механік-водій, командир, навідник та п’ять заряджальників/піднощиків).

Теги: #сау #кндр #ураження

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