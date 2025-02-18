Сили оборони вперше уразили північнокорейську САУ "Коксан" – ОСУВ "Хортиця"

На Луганщині бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis уразили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку з гарматою калібром 170-мм САУ М-1978 "Коксан", повідомляє прес-служба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Вперше САУ "Коксан" на російському озброєнні була помічена в жовтні 2024 року. Перше бойове застосування зафіксовано ще під час ірано-іракської війни 1980-1988 рр. Приймаємо в колекцію здобутків Nemesis чергове знищене ОВТ ворожого ВПК", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що дальність стрільби САУ осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, а активно-реактивним – 54-60 км. Швидкість стрільби: 2 постріли протягом 5 хв, а обслуговують цю машину вісім чоловік (механік-водій, командир, навідник та п’ять заряджальників/піднощиків).