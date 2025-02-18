Україна працює з Туреччиною для забезпечення продовольчої безпеки на Близькому Сході та в Африці – Зеленський

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Україна продовжує докладати зусиль для забезпечення продовольчої безпеки країн, які цього потребують, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у вівторок.

"Працюємо з Туреччиною та іншими партнерами, щоб і на Близькому Сході, і в Африці не було цієї зброї проти мільйонів людей під назвою голод. Це стосується, зокрема, Сирії, де зараз є хороший шанс на стабільність і мир. Ми однаково бачимо необхідність підтримати зараз народ Сирії", – сказав Зеленський, повідомляє пресслужба голови держави.