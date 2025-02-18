У нинішньому балансі сил пауза у війні буде більш вигідною для РФ – ексміністр Кулеба

Ексміністр закордонних справ України (2020-2024) Дмитро Кулеба вважає, що перемога України у війні можлива, а пауза у ній буде більш вигідною для РФ, аніж для України.

"Чи є українська перемога все ще можливою? Є. Чи достатньо зараз для неї робиться? Ні. Тому що ключові столиці почали грати не на перемогу, а на закінчення війни. А закінчення війни може відбуватися по-різному. Утім, ключовий фактор тут – це Україна. Ми втратимо шанс на перемогу, коли самі перестанемо в неї вірити", - сказав Кулеба в інтерв'ю BBC, опублікованому у вівторок.

Він вважає, що Україні до перемир'я ще дуже далеко, а "мир наразі взагалі навіть не проглядається на горизонті з однієї простої причини – тому що Путін досі вірить, що він всіх переграє, що час на його боці".

Щодо припинення вогню, то він відзначив, що дискусія, кому воно вигідно, триває з кінця 2022 року. "Протягом 2022-2023 років відповідь була однозначна – пауза гратиме на руку Росії. На початку 2024 року наші партнери і деякі голоси в Києві почали говорити, що нам теж потрібна пауза… В нинішньому балансі сил я вважаю, що пауза буде більш вигідна Російській Федерації", - сказав ексміністр.

За його словами, пауза може бути використана обома сторонами для того, щоб посилитися і підготуватися до нової активної фази війни. "Наш головний ризик полягає в тому, що пауза може демотивувати наших партнерів надавати нам необхідну підтримку, і це ослабить можливості України. Але, зрештою, питання паузи – про те, хто буде ефективнішим у її використанні, це питання ефективності державної машини, російської або української… У російської воєнної машини є очевидні переваги", - вважає Кулеба.

Щодо заяв представників адміністрації президента США Дональда Трампа, він вважає, що це все "дуже-дуже рання стадія" великої гри, і "на європейців, на Путіна теж здійснюється кавалерійський наступ, просто по-різному оформлений".

"Наша стратегія має полягати в тому, щоб втягувати Трампа в довгу гру замість того, щоб піддаватися його швидкому тиску, на який він розраховує. Стосовно дзвінків, інших контактів Трампа з Путіним – ну, слухайте, а що, ми всі в 2016 році не стрибали по стелі від загрози великої угоди між Путіним і Трампом? Стрибали. Чим все закінчилося? Нічим. Тому гра далеко не закінчена. Вона ще навіть не почалася, ми всі лише розминаємося на полі, і кожен дивиться на іншу його половину, щоб оцінити, наскільки хороша фізична форма у суперника і врахувати це під час гри. Попереду ще дуже-дуже багато битв, багато маневрів", - вважає Кулеба.

За його словами, з того, що він бачить в американській позиції, в США наразі вважають, що "щось на кшталт Мінська-3 – це єдиний реалістичний сценарій". Ексміністр додав, що Трамп може домовитись з Володимиром Путіним "про що завгодно", але поки Україна і Європейський Союз не приймуть ці правила, - "це все не робоча історія".

"Зараз триває велике тестування, в якомусь сенсі демонстрація сили, залякування. Типу, здавайтесь, ідіть назустріч, бо ми тут зараз таке утнемо! Але ми маємо проявити холодний розум і силу волі. А головне – зрозуміти, що ціна помилок, і наших, і європейських, зараз дуже зросла. Тому нам насамперед треба думати, як не наробити помилок – і всередині країни, і в дипломатії", - відзначив він.

Дипломат також впевнений, що США "безсумнівно вважає Європу гравцем", але ще не вірить, що Європа "здатна їм у відповідь висунути якісь вимоги".

"Настав час діяти. Ви вже з понеділка маєте почати діяти для того, щоб зберегти себе, зберегти нас. І щоб вас чули, щоб американці з вами рахувалися", - відзначив Кулеба.

Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckgygkxddd7o