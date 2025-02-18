Литва виділить майже 200 млн євро на військову інфраструктуру для спільного використання з контингентами НАТО у 2025р

Для будівництва військової інфраструктури, яку використовуватимуть литовські Збройні сили спільно з контингентами НАТО, які розміщують, у поточному році виділять близько 200 млн євро, повідомила у вівторок прес-служба Міноборони Литви.

«Планується, що цього року інвестиції у військову інфраструктуру становитимуть близько 200 мільйонів євро», - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що насамперед ідеться про такі об'єкти, як багатоцільовий стрілецький комплекс з інфраструктурою постачання на полігоні Руднинкай, призначений для тренувань литовської армії, розгортання бригади Бундесверу і військовослужбовців країн НАТО, а також інфраструктуру полігону в Пабраді, де планують розмістити близько 1 тис. військовослужбовців США. Обидва об'єкти розташовані в східній частині Литви, поблизу кордону з Білоруссю.

Також повідомляється, що протягом найближчих чотирьох років на інфраструктуру для Збройних сил Литви і союзників по НАТО планується витратити близько 4 млрд євро.