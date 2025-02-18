Частка українців, які вважають що для підготовки до вторгнення було зроблено достатньо, впала з 43% до 13% - КМІС

Лише 13% українців вважають, що Україна доклала достатньо зусиль для підготовки до повномасштабного вторгнення з боку РФ, свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного 2-6 лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), тоді як ближче до початку повномасштабного вторгнення, у травні 2022 року, таких було 43%.

"І в травні 2022 року, і в лютому 2025 року українці переважно вважали, що Україна зробила скоріше або абсолютно недостатньо для підготовки. Причому, критичні оцінки навіть зросли – з 52% у травні 2022 року до 81% у лютому 2025 року стало більше тих, хто вважає докладені зусилля були недостатніми. З цих 81% вважають, що зусилля були абсолютно недостатніми – 43%, а решта 38% вважають, що зусилля були скоріше недостатніми, хоча визнають, що дещо було зроблене", - йдеться у прес-релізі за результатами дослідження.

При чому у регіональному вимірі у всіх регіонах України більшість населення вважають, що докладені Україною зусилля були недостатніми.

Респондентам, які відповіли, що Україна була скоріше або абсолютно неготовою до вторгнення, ставилося додаткове запитання про можливі, на їх думку, причини. Відносна більшість з них (41%) звинувачує у цьому владу, яка, на їх думку, не доклала необхідних зусиль для підготовки.

Також респонденти говорили про те, що саме населення не вірило і не готувалося до вторгнення (32%), про вплив проросійських сил та агентів (21%), про недостатню підтримку Заходу (16%), про те, що РФ володіла занадто великими ресурсами (15%). Рідше респонденти казали, що військове командування не змогло докласти належних зусиль (13%), і що за цей період об’єктивно неможливо підготуватися і все врахувати (10%).

У всіх регіонах простежується відсутність виразного консенсусу і респонденти називали строкату палітру відповідей-пояснень, відзначають у КМІС.

Під час опитування методом телефонних інтерв’ю (CATI) було опитано 1000 респондентів у віці 18 років і старше у всіх підконтрольних уряду регіонах України. За звичайних обставин статистична похибка вибірки з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3 не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% і 1,8% для показників близьких до 5%, але в умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.

В КМІС також нагадують, що напередодні широкомасштабного вторгнення 49% українці вважали реальною можливість повномасштабного вторгнення РФ, а 39% відповідали, що вторгнення не буде, при чому більше вірили у неможливість вторгнення мешканці півдня і сходу країни.