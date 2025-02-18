Інтерфакс-Україна
Події
10:42 18.02.2025

Частка українців, які вважають що для підготовки до вторгнення було зроблено достатньо, впала з 43% до 13% - КМІС

2 хв читати
Частка українців, які вважають що для підготовки до вторгнення було зроблено достатньо, впала з 43% до 13% - КМІС

Лише 13% українців вважають, що Україна доклала достатньо зусиль для підготовки до повномасштабного вторгнення з боку РФ, свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного 2-6 лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), тоді як ближче до початку повномасштабного вторгнення, у травні 2022 року, таких було 43%.

"І в травні 2022 року, і в лютому 2025 року українці переважно вважали, що Україна зробила скоріше або абсолютно недостатньо для підготовки. Причому, критичні оцінки навіть зросли – з 52% у травні 2022 року до 81% у лютому 2025 року стало більше тих, хто вважає докладені зусилля були недостатніми. З цих 81% вважають, що зусилля були абсолютно недостатніми – 43%, а решта 38% вважають, що зусилля були скоріше недостатніми, хоча визнають, що дещо було зроблене", - йдеться у прес-релізі за результатами дослідження.

При чому у регіональному вимірі у всіх регіонах України більшість населення вважають, що докладені Україною зусилля були недостатніми.

Респондентам, які відповіли, що Україна була скоріше або абсолютно неготовою до вторгнення, ставилося додаткове запитання про можливі, на їх думку, причини. Відносна більшість з них (41%) звинувачує у цьому владу, яка, на їх думку, не доклала необхідних зусиль для підготовки.

Також респонденти говорили про те, що саме населення не вірило і не готувалося до вторгнення (32%), про вплив проросійських сил та агентів (21%), про недостатню підтримку Заходу (16%), про те, що РФ володіла занадто великими ресурсами (15%). Рідше респонденти казали, що військове командування не змогло докласти належних зусиль (13%), і що за цей період об’єктивно неможливо підготуватися і все врахувати (10%).

У всіх регіонах простежується відсутність виразного консенсусу і респонденти називали строкату палітру відповідей-пояснень, відзначають у КМІС.

Під час опитування методом телефонних інтерв’ю (CATI) було опитано 1000 респондентів у віці 18 років і старше у всіх підконтрольних уряду регіонах України. За звичайних обставин статистична похибка вибірки з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3 не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% і 1,8% для показників близьких до 5%, але в умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.

В КМІС також нагадують, що напередодні широкомасштабного вторгнення 49% українці вважали реальною можливість повномасштабного вторгнення РФ, а 39% відповідали, що вторгнення не буде, при чому більше вірили у неможливість вторгнення мешканці півдня і сходу країни.

Теги: #війна #опитування #кміс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 26.05.2025
42% опитаних у "Києві Цифровому" жителів столиці не вірять, що можуть впливати на зміни в місті

42% опитаних у "Києві Цифровому" жителів столиці не вірять, що можуть впливати на зміни в місті

06:19 26.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

22:23 25.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 135 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 135 ворожих атак - Генштаб

21:53 24.05.2025
Трамп: Армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

Трамп: Армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

18:21 24.05.2025
В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у війську

В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у війську

23:17 23.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

06:19 23.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

01:55 23.05.2025
Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

22:38 22.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 101 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 101 ворожу атаку - Генштаб

12:06 22.05.2025
Майже 55% опитаних у "Києві Цифровому" жителів міста сортують сміття

Майже 55% опитаних у "Києві Цифровому" жителів міста сортують сміття

ВАЖЛИВЕ

У 2024 році до омбудсмана надійшло майже втричі більше скарг про булінг у школі, ніж у 2023-му

Омбудсман назвав розстріл росіянами українських військовополонених системною політикою, яка заохочується на найвищому рівні

Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

Окупанти вночі випустили по Україні рекордні 335 дронів, 288 з них знешкоджено

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

ОСТАННЄ

Новообраний президент Румунії Дан склав присягу перед парламентом

У 2024 році до омбудсмана надійшло майже втричі більше скарг про булінг у школі, ніж у 2023-му

Біля берегів Індії затонуло контейнерне судно, серед членів екіпажу є громадяни України

Омбудсман назвав розстріл росіянами українських військовополонених системною політикою, яка заохочується на найвищому рівні

Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

На Харківщині від обстрілів безпілотниками постраждало дві ферми, загинуло щонайменше 40 корів

Зеленський установив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ

ЦПД передбачає, що російська пропаганда посилить антимобілізаційні наративи та спроби дискредитації переговорів

Негода знеструмила 32 населених пункти, а хмарність призвела до суттєвого збільшення споживання е/е

Окупанти вночі випустили по Україні рекордні 335 дронів, 288 з них знешкоджено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА