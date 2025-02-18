Інтерфакс-Україна
Події
08:17 18.02.2025

Сили оборони вразили за добу вісім районів зосередження окупантів

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Сили оборони вразили за добу вісім районів зосередження окупантів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб ППО, шість засобів ракетних військ і артилерії та п’ять засобів РЕБ/РЛС загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка. 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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