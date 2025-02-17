Партнери підтримують проєкти енергостійкості ДТЕК та розуміють їхнє значення для колективної енергобезпеки – СЕО холдингу після MSC-2025

Київ. 17 лютого. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Європейські лідери в галузі енергетики підтримують зусилля ДТЕК в реалізації його масштабних проєктів із забезпечення енергетичної стійкості України в умовах повномасштабного вторгнення РФ та розуміють їхнє велике позитивне значення для енергосектору Європи, заявив гендиректор енергохолдингу Максим Тімченко.

"Енергетичні лідери, з якими я зустрівся в Мюнхені, сприймають цей дух самозабезпечення та рішучих дій, і ми працюємо з ними та американськими партнерами, щоб прискорити нашу колективну енергетичну безпеку. Це визначальний проєкт епохи, до якого я запрошую весь сектор", – написав він у мережі Х у понеділок за результатами 61-ї Мюнхенської безпекової конференції (MSC).

Тімченко зазначив, що протягом війни ДТЕК навчився краще захищати енергоінфраструктуру та швидше відновлюватися після кожної атаки РФ і разом з партнерами перейшов до проєктів, які забезпечать енергетичну стійкість України на тривалий термін. Серед таких проєктів він назвав будівництво разом з данською компанією Vestas Тилігульської ВЕС 500 МВт в Миколаївській області, а також систем накопичення енергії загальною потужністю 200 МВт із американо-німецьким виробником Fluence. Крім того, він вказав на імпорт ДТЕК американського зрідженого природного газу із США, "щоб допомогти Європі замінити російський газ". Також Тімченко зазначив, що ДТЕК розробляє "амбітний портфель вітрових, акумуляторних та мережевих активів".

Саму MSC він назвав однією з найбільш значимих за останні десятиліття.

"У розмовах з колегами по галузі та політиками я відчув ясність і рішучість зміцнити нашу енергетичну безпеку. Європа розуміє нагальність моменту… і реагує", – написав СЕО ДТЕК.

Він подякував за участь у розгляді цього важливого питання, зокрема, головному виконавчому директору Siemens Energy Крістіану Бруху, видавцю і гендиректору Foreign Policy Ендрю Солінжеру, єврокомісару з енергетики у 2019-2024рр. Кадрі Сімсон, віце-президенту європейської галузевої асоціації в сфері енергетики Eurelectric і гендиректору Fortum Маркусу Раурамо.

Кадрі Сімсон зі свого боку зазначила в мережі Х, що на конференції мала чудову нагоду почути доповідь Eurelectric про Redefining Energy Security (переосмислення енергобезпеки – ЕР), а також почути про досвід роботи ДТЕК як найбільшої приватної компанії з енергозабезпечення під час війни.

Джерело: https://x.com/TimchenkoMaxim

https://x.com/KadriSimson