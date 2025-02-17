Через атаку російського FPV-дрона в селі на Харківщині троє поранених

Внаслідок удару, завданого окупаційною армією РФ FPV-дроном по с. Кутьківка Купʼянського району Харківської області відомо про трьох постраждалих, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"Множинні осколкові поранення отримали троє чоловіків віком 23, 48 та 50 років. Постраждалих доставили до лікарні. Пошкоджено приватні домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували наслідки удару, розпочато досудові розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).