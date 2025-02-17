Інтерфакс-Україна
Події
10:54 17.02.2025

"Укренерго" скасувало обмеження е/е в Києві, Київській та Дніпропетровській областях – ДТЕК

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"Укренерго" скасувало обмеження е/е в Києві, Київській та Дніпропетровській областях – ДТЕК

НЕК "Укренерго" скасувала обмеження електропостачання у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, які були введені зранку через атаки РФ, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина: екстрені відключення світла скасовано", – йдеться в повідомленні ДТЕК.

Як повідомлялося, "Укренерго" в понеділок зранку ввела обмеження е/е для промисловості та бізнесу через атаки РФ в деяких регіонах України.

Теги: #скасування #укренерго #електроенергія #відключення

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