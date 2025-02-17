ССО знищили 23 окупантів під час зачистки промислової будівлі в тилу ворога

Сили спеціальних операцій (ССО), виконуючи аеророзвідку в тилу ворога, виявили та знищили групу з 23 окупантів в одній із будівель промислового підприємства, повідомила пресслужба ССО.

"У ході аеророзвідки на одному з напрямків, оператори БПЛА 3-го полку Сил спеціальних операцій виявили скупчення ворога в одній із будівель промислового підприємства. Тактична група оперативно висунулася на об'єкт, зайнятий ворогом, та провела зачистку приміщення. Воїни ССО утримували позиції протягом двох діб", - розповіли у пресслужбі ССО про деталі операції в понеділок.

Повідомляється, що внаслідок інтенсивних бойових дій на території підприємства спалахнула пожежа. Група операторів ССО успішно відійшла на броньованих автомобілях Hamvee.

"В результаті блискавично виконаного завдання, операторами ССО знищено 23-х окупантів: 10 в будівлі та 13 довкола неї. З нашого боку - без втрат", - уточнили у пресслужбі.