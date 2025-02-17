Нетаньяху сподівається за підтримки Трампа "довести до кінця" справу з Іраном

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що сподівається продовжити нанесення ударів по Ірану і силам на Близькому Сході, які Тегеран підтримує, повідомив телеканал CNN.

"За останні 16 місяців Ізраїль завдав потужного удару по терористичній осі Ірану. Під сильним керівництвом президента Трампа (...), я не сумніваюся, ми зможемо і доведемо справу до кінця», - сказав Нетаньяху журналістам у присутності держсекретаря США Марко Рубіо, який перебуває у США з візитом.

Рубіо, зі свого боку, заявив, що «ядерного Ірану ніколи не буде".

"Незалежно від того, чи говоримо ми про ХАМАС або про «Хезболлу», про насильство на Західному березі (...) або про будь-яку з цих проблем (...), за всіма ними стоїть одна спільна тема - Іран. Це необхідно вирішити", - сказав Рубіо.

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на американську розвідку повідомляла, що Ізраїль розглядає можливість завдання ударів по ядерних об'єктах Ірану в нинішньому році. Про це було повідомлено президенту США Дональду Трампу.

Сам Трамп написав у соціальних мережах, що повідомлення про те, що Сполучені Штати спільно з Ізраїлем мають намір рознести Іран у пух і прах, "сильно перебільшені".

Водночас він підписав указ, що передбачає відновлення політики максимального тиску на Іран.