Інтерфакс-Україна
Події
03:48 17.02.2025

Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

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Російські війська у неділю обстрілювали 11 громад Сумської області, внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 114 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Чернеччинська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - сказано у повідомленні.

Юнаківська: ворог бив з артилерії (11 вибухів), мінометів (13 вибухів), FPV дронами (17 вибухів), КАБами (7 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи)

Великописарівська: здійснено удар FPV дронами (3 вибухи), мінометні обстріли (16 вибухів), артилерійський обстріл (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (9 вибухів), авіаційний удар НАР з гелікоптера (18 вибухів).

Хотінська: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також були скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), удари FPV дронами (4 вибухи), авіаційний удар з використанням КАБ (1 вибух).

Шалигинська: завдано удари FPV дронами (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Есманьська: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), артилерійський обстріл (3 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).

Краснопільська: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (13 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи), артилерійський обстріл (1 вибух), удари FPV дронами (3 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Середино-Будська: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Миропільська: здійснено авіаційний удар з використанням КАБ (1 вибух).

Зноб-Новгородська: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Білопільська: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи).

Чернеччинська: завдано здійснено удар з використанням БПЛА (1 вибух). Внаслідок удару пошкодженно приватний житловий будинок.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33701

Теги: #сумська #обстріли

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