Інтерфакс-Україна
Події
23:02 16.02.2025

Президент Євроради Кошта зустрінеться з Келлогом у Брюсселі

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта зустрінеться у Брюсселі зі спеціальним представником США з питань України та Росії генералом Кітом Келлогом.

Зустріч запланована на ранок вівторка, вказано в розкладу діяльності Кошти на наступний тиждень.

Також у розкладі стоїть поїздка до Парижу на термінову зустріч лідерів ЄС та НАТО, скликану президентом Франції Еммануелем Макроном.

Відповідно до розкладу президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, зустріч з Келлогом у неї запланована на понеділок, 17 лютого.

Раніше також повідомлялося про зустріч Келлога у понеділок з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в штаб-квартирі альянсу.

Теги: #кошта #зустріч #келлог

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