Президент Євроради Кошта зустрінеться з Келлогом у Брюсселі

Президент Європейської ради Антоніу Кошта зустрінеться у Брюсселі зі спеціальним представником США з питань України та Росії генералом Кітом Келлогом.

Зустріч запланована на ранок вівторка, вказано в розкладу діяльності Кошти на наступний тиждень.

Також у розкладі стоїть поїздка до Парижу на термінову зустріч лідерів ЄС та НАТО, скликану президентом Франції Еммануелем Макроном.

Відповідно до розкладу президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, зустріч з Келлогом у неї запланована на понеділок, 17 лютого.

Раніше також повідомлялося про зустріч Келлога у понеділок з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в штаб-квартирі альянсу.