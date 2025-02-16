Інтерфакс-Україна
Події
18:58 16.02.2025

Сікорський: Келлог представив тактику перемовин США, яка "вселяє надії"

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Сікорський: Келлог представив тактику перемовин США, яка "вселяє надії"
Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ознайомився з тактикою США щодо переговорів по припиненню війни в Україні, та вважає, що ці ідеї "вселяють певні надії", хоча є "неортодоксальними", передає "The Guardian".

"Генерал Келлог (представник США в Росії та Україні) представив мені особисто та колу європейських союзників переговорну тактику Сполучених Штатів. Я не буду їх (ідеї – ІФ-У) тут розкривати. Вони вселяють певні надії. Вони неортодоксальні, але ми бажаємо їм удачі", - цитує його слова видання.

Як повідомлялось, реальний підхід до досягнення миру в Україні та невдачі форматів "Мінськ-1", "Мінськ-2" ведуть до того, що за столом переговорів мають сидіти два протагоністи - Росія й Україна та посередник США, тоді як місце Європи за ним є малоймовірним, вважає спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог.

Теги: #сікорський #келлог

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