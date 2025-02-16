Теплова електростанція Миколаєва пошкоджена внаслідок атаки РФ, без теплопостачання залишаються 46 тис абонентів– Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про пошкодження теплової електростанції Миколаєва внаслідок атаки ворожих БпЛА в ніч на неділю, без теплопостачання залишаються 46 тис абонентів.

«Ворог пошкодив теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу», — підкреслив глава уряду, повідомила пресслужба Кабміну.

За інформацією Шмигаля, без теплопостачання залишаються 46 тис. абонентів.

Прем’єр наголосив, що всі відповідні служби проводять ліквідацію наслідків атаки та роблять все можливе для якнайшвидшого повернення теплопостачання в домівки, школи та лікарні.

Також, за його словами, скоординовано роботу центральної та місцевої влади щодо допомоги людям.

В місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення 3 модульних котелень у закладах охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр дав доручення провести засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з даного питання. За її підсумками буде вжито ще ряд заходів для забезпечення теплом мешканців міста.