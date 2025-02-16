Інтерфакс-Україна
Події
13:46 16.02.2025

Сили оборони звільнили село Піщане біля Покровська

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Сили оборони звільнили село Піщане біля Покровська
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові звільнили село Піщане поблизу Покровська, повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповування військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телеканалу «Київ».

«Низка контратак українських сил мала певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь 5 км на південь від Покровська. Також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів поряд», – сказав речник.

За словами Трегубова, на Покровському напрямку відбувся "певний перелом".

«Дуже серйозні наміри були у росіян щодо напівоточення міста Покровськ. Але вони зазнали серйозних втрат саме на цьому напрямку минулого місяця. Цього місяця вони теж, скажімо так, були призупинені і навіть відкинуті в окремих населених пунктах», – додав речник ОСУВ «Хортиця».

Трегубов 10 лютого повідомляв, що російська армія намагається обійти Покровськ із заходу. Проєкт DeepState вранці 12 лютого зазначив: що російська армія просунулась на захід від Курахового Покровського району – під Шевченком, в Андріївці й Дачному.

Теги: #хортиця #фронт #піщане

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