Інтерфакс-Україна
Події
20:37 15.02.2025

Келлог: Ми хочемо переконатися, що існує суверенна, успішна держава Україна

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Келлог: Ми хочемо переконатися, що існує суверенна, успішна держава Україна

Помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог заявив, що США хочуть переконатися, що існує суверенна, стабільна, успішна держава Україна.

“Ми хочемо переконатися, що існує суверенна, стабільна, успішна держава Україна. І вочевидь це робиться через припинення російської агресії. Ми це розуміємо. Але остаточні деталі цього – це те, що має бути опрацьовано, буде опрацьовано”, - сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Відповідаючи на питання, чи хочуть США просто завершення війни або перемоги у війні, генерал у відставці сказав: “Я думаю, ви повинні запитати це у себе. Це українське питання. Тому що ви боретеся за своє виживання”.

Також він наголосив, що був в Україні, і що “українці мужньо воювали”

“Давайте будемо абсолютно чесними. Українці воювали мужньо. Те, що ви зробили, щоб пожертвувати своїми рідними, неймовірно. І я був в Україні, і я бачив. Я був досить далеко на сході. Я бачив Ізюм і подібні місця, і знаю, що ви зробили і через що пройшли”, - сказав Келлог.

Водночас він наголосив, що при пораненні солдата перше, що робиться - це “зупиняється кровотеча”, а потім -” лікування від шоку”.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #келлог #позиція #сша

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