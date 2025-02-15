Нам необхідно представництво Європи за столом переговорів – Зеленський

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Україні необхідно представництво Європи за столом потенційних перемовин, оскільки ЄС є дуже великим партнером, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Так, Сполучені Штати у військовому плані є головним стратегічним партнером, але ЄС також є дуже великим партнером, і вони, ЄС, дуже допомогли, тому нам потрібно в будь-якому випадку в будь-якій дипломатії в майбутньому, так, майбутнє - це не тільки результат, майбутнє - це шлях, і на цьому шляху ми повинні йти пліч-о-пліч з європейцями, тому нам потрібно, щоб за будь-яким столом переговорів був представник Європи", - сказав Зеленський журналістам на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він подякував США за допомогу і ЄС. "Ми є частиною Європи континенту і будемо частиною ЄС, і тому для нас голос Європи має звучати на тому ж рівні", - додав президент.