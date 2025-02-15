Інтерфакс-Україна
Події
15:22 15.02.2025

Ліквідація наслідків удару російського дрона по ЧАЕС продовжується, радіаційний фон у нормі - ДСНС

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Ліквідація наслідків удару російського дрона по ЧАЕС продовжується, радіаційний фон у нормі - ДСНС
Фото: ДСНС

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС, повідомив голова ДСНС Андрій Даник.

«Станом на 15:00 горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами», - повідомила пресслужба ДСНС.

Роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції — на висоті понад 100 метрів. 

«Постійно здійснюється моніторинг стану повітря. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС в ніч на 14 лютого – дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.

Теги: #чаес #удар #дснс #ліквідація

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