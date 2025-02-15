Інтерфакс-Україна
Події
12:21 15.02.2025

Путін хоче, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня, "як реквізит у його виставі", – Зеленський

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Путін хоче, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня, "як реквізит у його виставі", – Зеленський

Володимир Путін хоче переговорів зі США тет-а-тет і спробує зробити так, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня, "як реквізит у його виставі", заявив президент України Володимир Зеленський.

"Подивіться, що намагається зробити Путін. Це його гра. Путін хоче переговорів з Америкою тет-а-тет - так само, як перед війною, коли вони зустрілися в Швейцарії і, здавалося, збиралися переділити світ. Далі Путін спробує зробити так, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня - цього року - не як поважний лідер, а як реквізит у його виставі", - сказав він під час виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

Президент наголосив, що це не потрібно, потрібен справжній мир. Однак, дехто в Європі, можливо, не до кінця розуміє, що зараз відбувається у Вашингтоні.

"Але давайте зосередимося на розумінні самих себе – тут, в Європі. Ми повинні дати силу Європі в першу чергу. Чи потрібна Європа Америці? Як ринок збуту – так. Але як союзник? Щоб відповідь була "так", Європі потрібен єдиний голос, а не десяток різних голосів", - пояснив він.

Зеленський також додав, що "ті, хто регулярно приїжджає в Мар-а-Лаго, повинні бути частиною сильної Європи – тому що президент Трамп не любить слабких друзів. Він поважає силу".

За словами президента, дехто в Європі може бути розчарований Брюсселем.

"Але будьмо відвертими – якщо не Брюссель, то Москва. Це геополітика. Це історія. Москва розірве Європу на частини, якщо ми, європейці, не будемо довіряти один одному", - наголосив голова Української держави.

Теги: #путін #зеленський #сша

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