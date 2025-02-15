Партнери України мають допомогти їй утримувати сильну армію як гарантію недопущення нової агресії РФ – Шольц

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Гарантією того, що Україна не зіткнеться з наступною війною з Росією через кілька років, насамперед, є сильна українська армія, але українська економіка замала її утримувати, тому Києву повинні допомогти партнери – як європейські, так і США, вважає канцлер Німеччини Шольц.

"Тож у післявоєнний час Європа, Сполучені Штати та міжнародні партнери України нестимуть відповідальність за те, щоб це сталося", – сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу.

Шольц наголосив, що така підтримка з боку країни НАТО має бути спільною, включно з США.

"Безпека не повинна бути розділена між Сполученими Штатами і Європейським союзом, ми повинні бути партнерами і завжди брати участь в цьому процесі", – заявив канцлер Німеччини, нагадавши як партнери по НАТО пішли на війну в Афганістані, коли була агресія проти Сполучених Штатів.

"Це один з випадків, коли ми працювали разом, і це завжди має бути основою того, що ми робимо, щоб було зрозуміло, що якщо є агресія проти солдатів європейських держав в Європі, то це також питання Сполучених Штатів. Це основа НАТО і нашої сили, а також для того, щоб дати Росії зрозуміти, що вони не зможуть нас розколоти", – підсумував Шольц.

Канцлер Німеччини додав, що за результатами його переговорів з президентом Дональдом Трампом, коли йшла мова про ситуацію в Україні, Путін отримав сигнал, що не може розраховувати на зменшення підтримки.

"Для нас дуже важливо підтримати це послання Путіну і російському уряду, що підтримка Сполучених Штатів і Європи продовжуватиметься, і що вимога справедливого миру, а не продиктованого миру - це те, чого ми можемо досягти", – сказав Шольц.

Він нагадав, що завдяки такій спільній підтримці в минулі роки Путін не досягнув жодної зі своїх цілей.

"Він прагнув зробити НАТО більш слабким, але зараз в ньому є Фінляндія і Швеція в якості нових членів. Майже всі витрачають 2% ВВП на оборону. Ми більше думаємо про те, як захистити наші країни в Європі, якщо буде військова агресія проти НАТО", – навів приклад канцлер.

Він додав, що також провалилися спроби Путіна поставити маріонетковий режим в Україні під виглядом денацифікації.

"Цього не станеться. Україна зараз є сильною демократичною державою", – вважає Шольц, але допускає, що Путін продовжить намагання розхитувати ситуацію.

"І третє, він завжди говорив, що через чотири місяці перед ним (буде) повністю демілітаризована Україна. Але правда полягає в тому, що Україна зараз має майже мільйон солдатів на озброєнні", – зазначив канцлер Німеччини.