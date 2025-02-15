Інтерфакс-Україна
Події
10:09 15.02.2025

На фронті відбулося 112 бойових зіткнень, більше третини з них – на покровському напрямку

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На фронті відбулося 112 бойових зіткнень, більше третини з них – на покровському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку минулої доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень, з них – 36 на покровському напрямку, противник активний  також на курському, новопавлівському та торецькому напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у суботу вранці.

"За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 66 авіаційних ударів, скинули 91 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2 436 дронів-камікадзе та здійснили 5 809 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - сказано в повідомленні Генштабу.

Наголошується, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили наземний пункт управління БпЛА, п’ять районів зосередження особового складу, дві артилерійські системи, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

На покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко.

"На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 30 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих бомб, здійснив 393 артилерійські обстріли, зокрема дев’ять – із РСЗВ", - йдеться у зведенні.

На новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька, Кримського та Щербинівки.

На лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі.

На куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони вели бої неподалік Загризового та Глушківки.

На краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру.

На сіверському напрямку противник тричі атакував позиції наших військ в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Григорівка.

На харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Глибокого.

На оріхівському, гуляйпільському та придніпровському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано..

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #зведення

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