Зеленський і Фредеріксен обговорили протидію тіньовому флоту РФ

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, і обговорили протидію тіньовому флоту РФ та оборонну допомогу.

“Зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен і подякував за данську модель щодо прямих інвестицій в українське оборонне виробництво, яка вже рік успішно реалізується. Обговорили координацію позицій із партнерами, оборонну допомогу, протидію російському тіньовому флоту та як зберегти європейську єдність і спільними зусиллями досягти справедливого й тривалого миру”, - написав він у телеграм-каналі в п’ятницю.

“Очікуємо, що 16-й пакет санкцій ЄС стосуватиметься російської нафти і всього тіньового флоту, а також капітанів і членів екіпажів”, - наголосив президент.