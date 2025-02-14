Інтерфакс-Україна
Події
20:43 14.02.2025

Зеленський і Фредеріксен обговорили протидію тіньовому флоту РФ

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На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, і обговорили протидію тіньовому флоту РФ та оборонну допомогу.

“Зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен і подякував за данську модель щодо прямих інвестицій в українське оборонне виробництво, яка вже рік успішно реалізується. Обговорили координацію позицій із партнерами, оборонну допомогу, протидію російському тіньовому флоту та як зберегти європейську єдність і спільними зусиллями досягти справедливого й тривалого миру”, - написав він у телеграм-каналі в п’ятницю.

“Очікуємо, що 16-й пакет санкцій ЄС стосуватиметься російської нафти і всього тіньового флоту, а також капітанів і членів екіпажів”, - наголосив президент.

 

Теги: #розмова #фредеріксен #зеленський

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