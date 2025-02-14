Зеленський і Венс на зустрічі розглянули багато ключових питань

Президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Д. Венс розглянули багато ключових питань під час зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції.

“Провів хорошу зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вдячний йому та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник генерал Кіт Келлог”, - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Він додав, що українська й американська команди “продовжать роботу над документом”. “Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях. Ми готові якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру”, - зауважив президент.

За його словами, Україна цінує рішучість президента США Дональда Трампа, яка може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки.