Інтерфакс-Україна
Події
19:36 14.02.2025

Зеленський після розмови з віцепрезидентом США: Нам потрібно готувати план, як зупинити Путіна

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Зеленський після розмови з віцепрезидентом США: Нам потрібно готувати план, як зупинити Путіна
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його зустріч із віцепрезидентом США Джей Д. Венсом була “гарною”, і додав, що треба більше працювати і готувати план, як зупинити Володимира Путіна.

“Ми дуже вдячні за американську підтримку, президенту Трампу. У нас була гарна розмова сьогодні, наша перша зустріч, не остання, я впевнений. І дійсно нам потрібно більше говорити, більше працювати і готувати план, як зупинити Путіна і закінчити війну”, - сказав Зеленський журналістам за результатами його розмови з віцепрезидентом США.

Президент додав, що України потрібні реальні гарантії безпеки, зустрічі з американською командою продовжаться, і “ми будемо раді бачити генерала Келлога в Україні найближчим часом”.

У свою чергу, Венс заявив, що розмова була “хорошою” і буде багато чого “у наступні дні, тижні та місяці”.

 

Теги: #віцепрезидент #зеленський #сша

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