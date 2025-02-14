Зеленський після розмови з віцепрезидентом США: Нам потрібно готувати план, як зупинити Путіна

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його зустріч із віцепрезидентом США Джей Д. Венсом була “гарною”, і додав, що треба більше працювати і готувати план, як зупинити Володимира Путіна.

“Ми дуже вдячні за американську підтримку, президенту Трампу. У нас була гарна розмова сьогодні, наша перша зустріч, не остання, я впевнений. І дійсно нам потрібно більше говорити, більше працювати і готувати план, як зупинити Путіна і закінчити війну”, - сказав Зеленський журналістам за результатами його розмови з віцепрезидентом США.

Президент додав, що України потрібні реальні гарантії безпеки, зустрічі з американською командою продовжаться, і “ми будемо раді бачити генерала Келлога в Україні найближчим часом”.

У свою чергу, Венс заявив, що розмова була “хорошою” і буде багато чого “у наступні дні, тижні та місяці”.