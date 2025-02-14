Глава дипломатії ЄС засудила російську атаку по Чорнобильській АЕС

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Глава дипломатії ЄС Кая Каллас назвала неприйнятними атаки на цивільні ядерні об’єкти, коментуючи атаку російського дрона по Чорнобильській АЕС.

«Росія знову необачно атакувала Чорнобильську АЕС. Такі атаки на цивільні ядерні об'єкти є неприйнятними», - написала вона в соцмережі Х в п’ятницю.

Каллас також додала, що ця атака є ще одним свідченням того, що Росія не прагне миру.

Як повідомлялося, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, сталася пожежа, яку вже загасили, але пошкодження суттєві.