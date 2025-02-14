Фон дер Ляєн та Кошта зустрілися із Зеленським – запевнили в подальшій підтримці з метою досягнення справедливого миру

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта та президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на полях Мюнхенської безпекової конференції зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, якого запевнили у подальшій підтримці з метою досягнення справедливого та стійного миру.

Відповідний пресреліз у п’ятницю за результатами зустрічі, яка відбулася у цей день, розповсюдила пресслужба Європейської комісії.

В ході зустрічі президент Кошта та президент фон дер Ляєн запевнили Зеленського в постійній та стабільній підтримці України до тих пір, доки не буде досягнутий «справедливий, всеосяжний та міцний мир». «Вони наголосили, що лише такий мир приведе до суверенної та процвітаючої України та гарантує безпеку України та Європи. Вони висловили готовність поставити Україну в позицію сили напередодні будь-яких майбутніх переговорів, і що Україні будуть надані сильні гарантії безпеки», - повідомили в ЄК.

Крім того, лідери ЄС наголосили на необхідності для європейців збільшити витрати на оборону та зміцнити свою обороноздатність та допомогти зміцнити українські Збройні сили. «Насамкінець президент Кошта та президент фон дер Ляєн наголосили на готовності активізувати роботу для прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу», - зазначається в пресрелізі.